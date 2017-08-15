İspanya'nın turistik merkezi Ibiza'da bir otobüs şoförü, iki kızgın yolcuyla tartıştığına pişman oldu. Talihsiz şoför, tartıştığı çiftten tekme tokat dayak yedi. Kavgayı çevredekiler bile ayıramadı.

ÇİFTİN BULUNMASI İÇİN DÜNYA MEDYASI SEFERBER OLDU

İspanya'nın turistik merkezi Ibiza'da bir otobüs şoförü iki kızgın yolcuyla tartıştığına pişman oldu. Adam genç çift tarafından tekme ve yumruklarla öldüresiye dayak yedi. İngiliz bir turist tarafından çekilen görüntülerdeki çiftin bulunması için dünya medyası seferber oldu.

ŞOFÖRÜ YERDEN YERE VURDULAR

Ibiza'da çift oldukları anlaşılan turistler adete terör estirdi. Bir otobüs şoförüyle kavga eden çift şoförü deyim yerindeyse yerden yere vurdu.

Adam vurmayı bıraksa kadın gelip yerde yatan şoföre tekmeler attı. Kadın dursa bu sefer adam dövdü.

ÇEVREDEKİLER BİLE AYIRAMADI

Çevredeki insanlar bile üçlüyü ayıramadı. Kavganın sonuna doğru fenalaşan genç adama yardım edildi. Kadın ise hala hırsını alamamıştı. Sonunda şoför bir boşluk bulup otobüse binip gitti.

BULUNMALARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Dış basın hızla yayılan bu görüntüler sonrası insan avı başlattı. İngiliz bir turist tarafından çekilerek Daily Mail gazetesine gönderilen görüntülerdeki çifti tanıyanların gazeteye haber vermesi için bir mail adresi açıldı.

Tartışmanın neden çıktığı ise bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada