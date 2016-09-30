TURGUTLU'DA FETÖ'DEN 4 TUTUKLAMA
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diğer 3'ü adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
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