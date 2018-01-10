TURCOİN PROJESİNİN ARKASINDAN SAADET ZİNCİRİ ŞİRKETİ ÇIKTI
Kripto paralara karşı "Bitcoin'e rakip Turcoin geliyor" sloganıyla başlatılan projenin arkasından daha önce kapanan saadet zinciri sistemi Nilfa'nın elemanları çıktı.
Dünyada Bitcoin ile ünlenen kripto para birimlerinin yerlisini üretme konusunda birçok firma yatırım yapıyor. Ancak dün lanse edilen Turcoin kafaları karıştırdı. "Bitcoin'e rakip Turcoin" adıyla sunulan para biriminin arkasında Anafis ve Hipper adlı şirketler bulunuyor. Hipper, bin 500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaat ediyor. Yıllık kazanç olarak da 2 bin 920-3 bin 285 TL arasında bir kazanç verileceği belirtiliyor.
"SIKINTI OLDU, BURAYA GEÇTİM"
Ömer Doğan, firmada çalıştığını doğrularken şu ifadelerde bulundu: "Şu anda Hipper'de çalışıyorum. İstediğim yerde çalışırım. Nilfa kapandığı için buraya geçtim" dedi. Ankara'da ikamet eden Doğan'ın, internet sitesinde cep telefonunu yayınlayarak, muhteşem kazanç planı vaatleriyle para topladığı da dikkati çekti. Sitedeki yazıda, "Ankara'dan arkadaşlarla yüz yüze görüşülecek ve bayilik verilecektir. Bayilik için acele ediniz" deniliyor. Doğan, Turcoin'in üreticisi Anafis'in yıllık nasıl 5 milyar dolar gibi astronomik bir ciro yaptığı sorusuna ise "Online bilgisayar oyunları satıyor. Kazancı buradan" yanıtını verdi.
CİRO İDDİASI 5 MİLYAR DOLAR
Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu adlı iki ortağı bulunan firmanın ticaret sicil kaydı Eskişehir gözükürken iletişim adresi Bursa. Hipper'le ilgili tüm bilgilerin yer aldığı Ernas Group'un internet sitesinde ise Kuzey Kıbrıs'ta GBC Digital Games adıyla faaliyet gösteren bir oyun firmasından da bahsediliyor. Bu firmanın da diğer şirketlerin iştiraki olduğu belirtiliyor. 80 ülkede faaliyet gösterdiğini iddia eden firmanın ciro iddiası ise yıllık 5 milyar dolar. Şirket BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında da değil. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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