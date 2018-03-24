Turabi Adem'den Özür Diledi: Belki O Kadar Üstüne Gelmemeliydim
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Turabi Adem'den Özür Diledi: Belki O Kadar Üstüne Gelmemeliydim

TURABİ ADEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ: BELKİ O KADAR ÜSTÜNE GELMEMELİYDİM

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Günlerdir merakla izlenen Adem ve Turabi geriliminin ardından ikili ilk kez yüzleşti.

Tarih : 24 Mart 2018, 02:20
Puan Ver : Turabi Adem'den Özür Diledi: Belki O Kadar Üstüne Gelmemeliydim(10/10)6

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölümünde tansiyon yine yükseliyor. All Star ve Gönüllüler arasındaki oyunda yarışmacılar arasındaki gerilim dorukta.

TURABİ VE ADEM KAVGA SONRASI İLK KEZ YÜZLEŞTİ

Bunun yanı sıra Turabi ve Adem barışma sinyalleri verdi. Turabi, Adem'e barış eli uzattı. Survivor 2018 yeni bölümünde iki takım arasındaki ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Adem ve Turabi arasındaki gerilim bitme sinyalleri veriyor. Turabi "Belki o kadar üstüne gelmemeliydim. Ben üstüne geldiğim için sen o lafları bana söyledin, ikimizde sinirliydik..." diyerek barışmak için ilk adımı attı. Adem'in nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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