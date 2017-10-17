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TÜPRAŞ'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında

TÜPRAŞ'TA 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ PATLAMAYA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin taşeron firma iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında(9/10)5

TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

TAŞERON FİRMANIN İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU VE İKİ SAHA SORUMLUSU DAHA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan taşeron firma Beka Projenin iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından 2 şüpheli, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de, bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmış, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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