TÜPRAŞ'IN KOCAELİ RAFİNERİSİNDE YANGIN ÇIKTI
Tüpraş'tan yapılan yazılı açıklamada; "Bugün saat 15.15'de Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde ekipmanlarda oluşan arıza nedeni ile alevlenme meydana gelmiştir. Teknik emniyet ekiplerimiz olaya emniyetli bir şekilde müdahale etmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.
Edinilen bilgiye göre çevredeki evler boşaltıldı, çalışanlar tahliye edildi ve tesis kapatıldı.
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