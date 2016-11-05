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tüp bebek teknolojisindeki gelişmeler umutları artırıyor

TÜP BEBEK TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER UMUTLARI ARTIRIYOR

Erdem Hastahanesi Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Türkoğlu, tüp bebek uygulamasındaki başarı seviyelerinin son 15 yılda ortalama yüzde 50 seviyelerine geldiğini söyledi.

Tarih : 05 Kasım 2016, 14:43
Puan Ver : Tüp Bebek Teknolojisindeki Gelişmeler Umutları Artırıyor(10/10)10


 Çocuk sahibi olamayan çiftlerin en büyük ümit kaynağı olan tüp bebek tedavisinde son dönemlerde ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda oldukça pahalı ve başarı şansı düşük olan uygulama üzerinde son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hem çiftlerin katlanması gereken maddi yükün azalmasına, hem de başarı şansının artmasına yol açmış durumda.



TÜP BEBEKTE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?



Son yıllarda laboratuvar tekniklerinin ve yeni tedavilerin tüp bebek uygulamalarında dünya genelindeki başarı oranını ortalama %50'lere getirdiğini ifade eden Erdem Hastahanesi Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Türkoğlu,"Bu oran anne adayının yaşıyla da orantılı. 30 yaşın altındaki denemelerde başarı oranı yüzde 50'lerin de üstüne çıkarken, 40 yaş üzerinde ise %15'in altına düşüyor. Yumurta ve sperm kalitesi, tüp bebek uygulaması sonrası elde edilen embriyoların kalitesi, rahmin ve tüplerin durumu, kaçıncı deneme olduğu, anne adayının ruhsal durumu, çiftin tedaviye uyumu gibi faktörler de gebelik şansını değiştiren unsurlardır" diye konuştu.








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