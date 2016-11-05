

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin en büyük ümit kaynağı olan tüp bebek tedavisinde son dönemlerde ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda oldukça pahalı ve başarı şansı düşük olan uygulama üzerinde son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hem çiftlerin katlanması gereken maddi yükün azalmasına, hem de başarı şansının artmasına yol açmış durumda.







TÜP BEBEKTE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?







Son yıllarda laboratuvar tekniklerinin ve yeni tedavilerin tüp bebek uygulamalarında dünya genelindeki başarı oranını ortalama %50'lere getirdiğini ifade eden Erdem Hastahanesi Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Türkoğlu,"Bu oran anne adayının yaşıyla da orantılı. 30 yaşın altındaki denemelerde başarı oranı yüzde 50'lerin de üstüne çıkarken, 40 yaş üzerinde ise %15'in altına düşüyor. Yumurta ve sperm kalitesi, tüp bebek uygulaması sonrası elde edilen embriyoların kalitesi, rahmin ve tüplerin durumu, kaçıncı deneme olduğu, anne adayının ruhsal durumu, çiftin tedaviye uyumu gibi faktörler de gebelik şansını değiştiren unsurlardır" diye konuştu.