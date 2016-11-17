

Bazı çiftlerde yapılan hormon, sperm, ultrason, tüp testleri normal olmasına rağmen, doğal yollarla gebelik gerçekleşmeyebilir. Bu durumda çiftlere tüp bebek tedavisi tavsiye edilir. Tüp bebek tedavisi kadınlardan alınan yumurtaların ve erkeklerden alınan spermlerin laboratuvar ortamında bir araya getirilerek vücut dışında suni bir döllenme gerçekleştirilmesi ile uygulanan bir tedavi yöntemidir.







Suni ortamda döllendirilen yumurtalar bölünmeye başlayıp ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında tamamladıktan sonra anne adayının rahmine yerleştirilir. Bir diğer tüp bebek uygulamasında ise mikroskop altında sperm yumurtanın içine enjekte edilerek döllenme sağlanır, bu tekniğe mikroenjeksiyon yöntemi denir.







TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR







Tüp bebek tedavisi spermi olan, yumurtası ve rahmi olan bütün çiftlere uygulanabilir. Ancak gebe kalması tehlikeli olabilecek hastalara uygulanmaz. Ciddi kalp hastalıkları, ciddi akciğer hastalıkları ve şeker hastalığı gibi kimi hastalıklara sahip kişilere hamile kalma izni verilmediği için, tüp bebek tedavisi yapılmaz. Tüp bebek yönteminde yaş sınırı, kadının kendi yumurtasıyla gebe kalma yaşı en fazla 44-45 yaş civarıdır. Daha ileri yaşlarda tüp bebek tedavisi mümkün değildir. Tüp bebek tedavisi yapılabilmesi için bazı koşulların var olması gerekir. Bunlardan birincisi kadının iki tüpünün birden kapalı olmasıdır. İkincisi, ağır erkek faktörü denilen, ağır sperm faktörünün olması durumunda tüp bebek yapılmaktadır. Tüp bebek yapılan bir diğer durum ise, açıklanamayan kısırlık olmasıdır.



Tedavi süresince anne adayının belirli aralıklar ile tüp bebek tedavi merkezine gitmesi gerekir. Erkek hastanın ise sadece meniden sperm alınacağı gün merkeze gelmesi yeterli olur. Tüp bebek tedavisinin hiçbir aşamasında hastaneye yatılmasına gerek olmaz. Hastanın doktorun belirlediği aralıklarda merkeze düzenli olarak gelmesi yeterlidir. Hasta uygulanan tedavinin hemen ardından evine dönebilir. Tüp bebek tedavisi süresince hastanın doktorun verdiği talimatlara tam olarak uyum sağlaması, tedavinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için çok önemlidir.







kaynak:hürriyet