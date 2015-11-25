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Tunus'ta 30 gün olağanüstü hal ilan edildi !

TUNUS'TA 30 GÜN OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ !

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırının ardından 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiği bildirildi.

Tarih : 25 Kasım 2015, 12:07
Puan Ver : Tunus'ta 30 Gün Olağanüstü Hal İlan Edildi !(8/10)5


Tunus'ta cumhurbaşkanlığı muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırının ardından 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiği bildirildi.



Tunus Cumhurbaşkanı Baci el-Kaid el-Sibsi, 13 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası yaptığı konuşmada, ülke genelinde 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı.



El-Sibsi ülke genelinde olağanüstü hâlin yanı sıra başkent Tunus olmak üzere Aryana, Mennuba ve Bin Arus vilayetlerinde de 21.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.








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