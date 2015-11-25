TUNUS'TA 30 GÜN OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ !
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırının ardından 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiği bildirildi.
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırının ardından 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiği bildirildi.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci el-Kaid el-Sibsi, 13 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası yaptığı konuşmada, ülke genelinde 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı.
El-Sibsi ülke genelinde olağanüstü hâlin yanı sıra başkent Tunus olmak üzere Aryana, Mennuba ve Bin Arus vilayetlerinde de 21.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.
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