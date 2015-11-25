

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırının ardından 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiği bildirildi.







Tunus Cumhurbaşkanı Baci el-Kaid el-Sibsi, 13 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası yaptığı konuşmada, ülke genelinde 30 günlük olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı.







El-Sibsi ülke genelinde olağanüstü hâlin yanı sıra başkent Tunus olmak üzere Aryana, Mennuba ve Bin Arus vilayetlerinde de 21.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.