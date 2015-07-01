TUNUS KATLİAMCISININ KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Geçen hafta Tunus'ta lüks bir oteli basıp plajdaki 38 turisti öldüren Seyfeddin Yakubi'nin (23) katliamı işlediği sırada uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı
Daily Mail'de yer alan haberde; yapılan otopsi sonucunda Yakubi'nin kanında uyuşturucu olduğu tahmin edilen uyarıcı bir madde bulunduğu bilgisi yer aldı.
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