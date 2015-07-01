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TUNUS KATLİAMCISININ KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI


TUNUS KATLİAMCISININ KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Tarih : 01 Temmuz 2015, 15:05
Puan Ver : Tunus Katliamcısının Kanında Uyuşturucu Çıktı(6/10)6


Geçen hafta Tunus'ta lüks bir oteli basıp plajdaki 38 turisti öldüren Seyfeddin Yakubi'nin (23) katliamı işlediği sırada uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı



Daily Mail'de yer alan haberde; yapılan otopsi sonucunda Yakubi'nin kanında uyuşturucu olduğu tahmin edilen uyarıcı bir madde bulunduğu bilgisi yer aldı.








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