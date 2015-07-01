

Geçen hafta Tunus'ta lüks bir oteli basıp plajdaki 38 turisti öldüren Seyfeddin Yakubi'nin (23) katliamı işlediği sırada uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı







Daily Mail'de yer alan haberde; yapılan otopsi sonucunda Yakubi'nin kanında uyuşturucu olduğu tahmin edilen uyarıcı bir madde bulunduğu bilgisi yer aldı.