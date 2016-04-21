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tüneldeki şüpheli motosiklet polisi alarma geçirdi

TÜNELDEKİ ŞÜPHELİ MOTOSİKLET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

İstanbul Beşiktaş'ta tünele bırakılan bir motosiklet, fünye ile patlatıldı.

Tarih : 21 Nisan 2016, 09:24
Puan Ver : Tüneldeki Şüpheli Motosiklet Polisi Alarma Geçirdi(9/10)9


Polis ekipleri, Levent'teki Harp Akademileri Tüneli'nde bir motosikleti terk edilmiş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Fünyeyle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Bu sırada, Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, sürücülere kontrollü geçiş verildi.



Polisi alarma geçiren motosiklette patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.



İSTANBUL EMNİYET MDÜRÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "İstanbul'da şüpheli motosikletten patlayıcı çıktı" yönündeki haberlerle ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilmesi ihtiyacı duyulduğu kaydedildi.



Akşam saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti Maslak yol ayrımındaki köprü altında terk edilmiş bir motosiklet bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu bilgiler yer aldı:



"Motosiklet üzerinde dışarıdan görünür şekilde bir çakmak tüpünün olduğunun anlaşılması üzerine durum şüpheli bulunarak olay yerine uzman ekipler çağrılmış ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Uzman ekipler tarafından çakmak tüpü fünye ile patlatılmak suretiyle etkisiz hale getirilmiş ve çakmak tüpünden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır."








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