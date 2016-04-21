

Polis ekipleri, Levent'teki Harp Akademileri Tüneli'nde bir motosikleti terk edilmiş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Fünyeyle kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Bu sırada, Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, sürücülere kontrollü geçiş verildi.







Polisi alarma geçiren motosiklette patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.







İSTANBUL EMNİYET MDÜRÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA







İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "İstanbul'da şüpheli motosikletten patlayıcı çıktı" yönündeki haberlerle ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilmesi ihtiyacı duyulduğu kaydedildi.







Akşam saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti Maslak yol ayrımındaki köprü altında terk edilmiş bir motosiklet bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu bilgiler yer aldı:







"Motosiklet üzerinde dışarıdan görünür şekilde bir çakmak tüpünün olduğunun anlaşılması üzerine durum şüpheli bulunarak olay yerine uzman ekipler çağrılmış ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Uzman ekipler tarafından çakmak tüpü fünye ile patlatılmak suretiyle etkisiz hale getirilmiş ve çakmak tüpünden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır."