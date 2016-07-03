

Bolu'nun Mengen ilçesinde dün Dorukan tüneline çarparak yanan ve içinde bulunan 5 kişilik ailenin can verdiği kazanın ardından gece saatlerinde bu sefer Bolu Dağı Tüneli içinde 5 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil yandı.







Kaza, saat 02.00'de meydana geldi. İstanbul'dan Samsun istikametine giden Umut Kokina'nın kullandığı 22 RC 545 plakalı araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Araçlarının yandığını gören ve büyük şok yaşayan aileye ilk yardım tünel itfaiyesi tarafından yapıldı.







Sürücü Umut Kokina ile birlikte içinde sürücünün eşi, 2 çocuğu ve annesinin bulunduğu otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.