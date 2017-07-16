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Tünektepe Projesi'ne Meclis'ten Onay Çıktı

TÜNEKTEPE PROJESİ'NE MECLİS'TEN ONAY ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünya çapındaki vizyon projelerinden Tünektepe için Büyükşehir Meclisi'nden onay çıktı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Tünektepe Projesi'ne Meclis'ten Onay Çıktı(10/10)6

Daha önce teleferik kısmı hizmete giren Tünektepe projesi kapsamında yapılması düşünülen, mimarisiyle Antalya'nın sembolü haline gelebilecek 30 odalı turistik tesis ve 240 kişi kapasiteli restoran projesi Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edildi.

BAŞBAKAN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TAHSİS ETMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Tünektepe Özel İdare döneminden Büyükşehir Belediyemize intikal etmiş bir alan. Burada bir dünya projesi diye ifade ettiğimiz, Antalya'ya değer katacak önemli bir tesis projemiz var. Bununla ilgili süremiz çok az kalmıştı. Bir yatırım yapılabilecek kadar süre kalmamıştı. Sürenin 30 seneye uzatılması hususunda Orman Bakanlığı'mız ve Başbakanlık dahil 6 kurumla çok uzun bir bürokratik süreci tamamladık. En sonunda Sayın Başbakanımızın da izni ve imzasıyla Tünektepe'nin Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi veya ihale yoluyla kullandırılması hususu onaylandı."

İHALE HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Burası için bir vizyon proje hazırladıklarını anlatan Başkan Türel, "Plan süreçleri ile ilgili tüm Bakanlıklardan onaylarımız tamam. Planlamamız bitti. Artık ihale hazırlıklarımız başladı. Teleferiğimiz zaten hizmete girmişti. Antalya'ya yakışan sembolik önemi ve değeri de olan kartpostalları süsleyecek güzellikte bir tesisi burada kazandırmış olacağız. Dubai'de o Yelken Otel diye bildiğimiz Burc el-Arab kadar Antalya'ya çok ciddi katma değer sağlayacak bir tesis olacak" dedi.

TÜNEKTEPE PROJESİ

Tünektepe Projesi, Antalya'nın 50 yıllık hayali olan teleferik hattının hizmete girmesiyle başlamıştı. Meclis tarafından onaylanan bir sonraki adımında Tünektepe'de Antalya'nın gelecekteki simgesi olabilecek bir turistik tesis, cazibe merkezi ve yaşam alanı projesi hayat bulacak. Burası halkın da günü birlik ulaşabileceği, istifade edebileceği bir tesis olarak hizmet verecek. Projede 3 Akdeniz fokunun arasında bir tane devasa turuncu küre yer alacak. Gece görüntüsü ise Antalya'ya ayrı bir görsellik getirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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