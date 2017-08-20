TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALI
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.
BİR ASKER YARALANDI
Pülümür İlçesi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
PKK'LILARIN KAÇIŞ YOLU ATEŞ ALTINA ALINDI
Çatışmanın ardından bölgeye takviye olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. PKK'lıların kaçtığı bölge, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınırken, operasyonların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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