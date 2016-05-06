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tunceli'nin mazgirt ilçesindeki yasak kaldırıldı

TUNCELİ'NİN MAZGİRT İLÇESİNDEKİ YASAK KALDIRILDI

Tunceli Valiliği tarafından Mazgirt ilçesine bağlı 15 köyde dün saat 14:00 itibariyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı bugün saat 14:00 itibariyle kaldırıldı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 17:40
Puan Ver : Tunceli'nin Mazgirt İlçesindeki Yasak Kaldırıldı(9/10)6


Tunceli Valiliği tarafından Mazgirt ilçesine bağlı 15 köyde dün saat 14: 00 itibariyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı bugün saat 14: 00 itibariyle kaldırıldı.



Tunceli Valiliği tarafından dün Mazgirt ilçesinin Alhan, Cefan, Konacık, Seyitler, Babil, Aktarla, Koyunuşağı, Dayılar, İbimahmut, Dervişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç, Yeldeğen, Güleç köy ve mahallelerinde; operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bugün saat 14: 00 itibariyle kaldırıldı.



Mazgirt Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Alhan, Cefan, Konacık, Seyitler, Babil, Aktarla, Koyunuşağı, Dayılar, İbimahmut, Dervişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç, Yeldeğen, Güleç köy ve mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mayıs 2016 günü saat 14: 00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar belirtilen yerlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 6 Mayıs 2016 günü saat 14: 00'den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendi can ve mal güvenliği için alınan bu tedbire sağduyu ile riayet etmeleri nedeniyle teşekkür ediyoruz."








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