O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tunceli'deki terör örgütüne yönelik operasyon

TUNCELİ'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Tunceli'deki operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist de ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Tarih : 07 Nisan 2016, 09:00
Puan Ver : Tunceli'deki Terör Örgütüne Yönelik Operasyon(5/10)4


Tunceli'deki güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin de ağır yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi Çad Vadisi bölgesinde dün operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda sırasında 2 teröristin silahlı ve teçhizatlı olarak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Teröristlerin tespiti üzerine dur ihtarında bulunulmuş, teröristlerin dur ihtarına uymaması üzerine çıkan temas sonrasında 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist ağır yaralı olarak ele geçirilmiştir.



Teröristlerin üzerinde yapılan aramada, 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 63 mermi, 2 savunma tipi el bombası, 1 cep telefonu, 3 sim kart, 1 cep telefon bataryası, 1 hafıza kartı ve adaptörü, 1 sürücü belgesi, 1 radyo, 1 el feneri, 1 çift bot, 6 kalem, 1 kol saati ele geçirilmiştir.



İlimizde terörist unsurlara yönelik düzenlenen operasyonlara devam edilmekte olup, güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.'








Etiketler: Tunceli  Deki  Terör  Örgütüne  Yönelik  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER