

Tunceli'deki güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin de ağır yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.







Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi Çad Vadisi bölgesinde dün operasyon düzenlendiği belirtildi.







Operasyonda sırasında 2 teröristin silahlı ve teçhizatlı olarak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:







"Teröristlerin tespiti üzerine dur ihtarında bulunulmuş, teröristlerin dur ihtarına uymaması üzerine çıkan temas sonrasında 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist ağır yaralı olarak ele geçirilmiştir.







Teröristlerin üzerinde yapılan aramada, 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 63 mermi, 2 savunma tipi el bombası, 1 cep telefonu, 3 sim kart, 1 cep telefon bataryası, 1 hafıza kartı ve adaptörü, 1 sürücü belgesi, 1 radyo, 1 el feneri, 1 çift bot, 6 kalem, 1 kol saati ele geçirilmiştir.







İlimizde terörist unsurlara yönelik düzenlenen operasyonlara devam edilmekte olup, güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.'