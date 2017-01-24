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tunceli'deki operasyonda pkk'ya ait 19 sığınak bulundu

TUNCELİ'DEKİ OPERASYONDA PKK'YA AİT 19 SIĞINAK BULUNDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bali Deresi bölgesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz - 117' operasyonunda PKK'a ait 19 sığınağın ele geçirildiğini...

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:22
Puan Ver : Tunceli'deki Operasyonda Pkk'ya Ait 19 Sığınak Bulundu(8/10)5


TÜRK  Silahlı Kuvvetleri, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bali Deresi bölgesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz - 117' operasyonunda PKK'a ait 19 sığınağın ele geçirildiğini ve kış yığınaklanmasına yönelik cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.



Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit ve imha etmek amacıyla Tunceli Merkez İlçe-Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı sınırlarını içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde dün 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet YILMAZ - 117' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 19 sığınak tespit edildi. Tespit edilen bu sığınaklar içerisinde kış yığınaklanmasına yönelik cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.



 



kaynak:hürriyet








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