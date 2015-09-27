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TUNCELİ'DEKİ ÇATIŞMADA BİNBAŞI ŞEHİT OLDU


TUNCELİ'DEKİ ÇATIŞMADA BİNBAŞI ŞEHİT OLDU
Tarih : 27 Eylül 2015, 17:28
Puan Ver : Tunceli'deki Çatışmada Binbaşı Şehit Oldu(6/10)8


Tunceli'nin çiçekli köyü kırsal kesiminde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehit oldu. Tunceli'nin merkeze bağlı Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasında bulunan Yapraklı Mezrası'nda dün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Güzel ağır yaralandı. Kayalık, ormanlık ve derin vadilerin olduğu çatışma bölgesine sevk edilen bir Sikorsky helikopterle, yaralı komutan alındı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaralı Binbaşı Güzel şehit oldu. Sikorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timlerinin indirildiği bölgede, Kobra helikopterler, PKK'lıların bulunduğu alanları ateş altına aldı. 








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