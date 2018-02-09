

2014 yılında İnönü mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan ve amacı dışında kullanılan konutlarla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İnönü Mahallesi'nde 2014 yılında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) dar gelirli aileler için yaptırılan konutları amacına uygun kullanmadıkları veya kendilerine verilen evlerde oturmayıp kiraladıkları belirlenen vatandaşların satış sözleşmeleri feshedildi, daireler tahliye edildi.



TEKRARDAN KURA ÇEKİMİ YAPILDI



Tahliye işlemlerinin ardından konut talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlendi. İlk aşamada belirlenen 33 vatandaşa gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında konutlarının anahtarları teslim edildi. 14 vatandaşımız ise kiracısı oldukları 1+1 sosyal konutlarda kaldıkları evin hak sahipliğini aldılar" denildi.



"KONUTLARDA OTURMAYIP EVLERİ KİRAYA VERMİŞLER"



Kura çekiminden önce konuşan Vali Sonel, konutların gerçek sahiplerine verileceğini belirterek, "TOKİ konutlarında hak sahibi olup da oturmayıp evlerini kiraya verenler vardı. Devletimiz bu evleri ihtiyaç sahipleri otursun diye veriyor. Biz de araştırma yaptık. Vali Yardımcımız Selçuk Yosunkaya, Vakıf Müdürümüz Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcımız Sami Doğan ve arkadaşlarımız ciddi ve titiz bir çalışma yaptılar. Örneğin bazı hak sahipleri ayda 150 lira ödeyerek ev sahibi konutlarda oturmayıp evlerini 300 liraya kiraya verdiklerini tespit ettik. Ancak bu evler sizler, yani gerçek ihtiyaç sahipleri oturulsun diye verildi. Biz de böyle ev ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ettik. Biz de kurayla bu evlerin anahtarlarını sizlere takdim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu.



























Kaynak: haberinburada



