

Tunceli'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristler tarafından adliye lojmanlarına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamada savcının eşinin de yaralandığı bildirildi. Patlama anı kameralara saniye saniye yansıdı...







Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı bugün öğle saatlerinde adliye lojmanları önünde infilak ettirmesi sonucu, ilk bilgilere göre 2'si polis, 7'si sivil toplam 9 kişi yaralandı. Patlanının şiddetiyle lojman ve çevredeki binalarında hasar meydana geldi, çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.







Tunceli'nin Ovacık İlçesi girişindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan adliye lojmanları önünde teröristler bugün saat 13.30 sıralarında bomba yüklü aracı infilak ettirdi.