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TUNCELİ'DE TERÖR OPERASYONU


TUNCELİ'DE TERÖR OPERASYONU
Tarih : 01 Haziran 2017, 17:09
Puan Ver : Tunceli'de Terör Operasyonu(10/10)9


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezine bağlı Gökçek köyü Pul Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-131" operasyonu gerçekleştirildi belirtildi.



Operasyonda teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildiği anlatılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:



"Operasyon kapsamında 4 topuk koparan mayın, 50 dolu 175 boş biksi makineli tüfeği fişeği, 126 boş kalaşnikof fişeği, 7 metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuştur."



Kentte teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



 



kaynak:sabah








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