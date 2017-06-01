TUNCELİ'DE TERÖR OPERASYONU
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezine bağlı Gökçek köyü Pul Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-131" operasyonu gerçekleştirildi belirtildi.
Operasyonda teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildiği anlatılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:
"Operasyon kapsamında 4 topuk koparan mayın, 50 dolu 175 boş biksi makineli tüfeği fişeği, 126 boş kalaşnikof fişeği, 7 metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuştur."
Kentte teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
kaynak:sabah
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