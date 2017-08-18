Tunceli'de güvenlik güçlerinin, saklandıkları evde sıkıştırdığı 2 terörist teslim olmayı reddetti. Teröristler, evin banyosunda el bombasıyla kendilerini patlattı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları ele geçirildi.

TESLİM OLMAYI KABUL ETMEDİLER

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır. Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi"denildi.

Kaynak: haberinburada