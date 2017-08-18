TUNCELİ'DE SIKIŞTIRILAN 2 TERÖRİST, SAKLANDIKLARI EVİN BANYOSUNDA KENDİNİ PATLATTI
Tunceli'de güvenlik güçlerinin, saklandıkları evde sıkıştırdığı 2 terörist teslim olmayı reddetti. Teröristler, evin banyosunda el bombasıyla kendilerini patlattı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları ele geçirildi.
TESLİM OLMAYI KABUL ETMEDİLER
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır. Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi"denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar