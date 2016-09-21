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TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA: OBÜSLER VURDU!


TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA: OBÜSLER VURDU!
Tarih : 21 Eylül 2016, 11:49
Puan Ver : Tunceli'de Şiddetli Çatışma: Obüsler Vurdu!(0/10)


Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Vadisi Parkı'nda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.



'TESLİM OL' ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERİLDİ



Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan özel harekat timleri, havadan ise kobra helikopterler sevk edildi. Çatışmalar sürerken, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlar kobra helikopterle bombalandı. Bölgeye yakın askeri birliklerden de teröristler, obüs toplarıyla ateş altına alındı.



Çatışma nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.








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