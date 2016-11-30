118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu

tunceli'de şiddetli çatışma!

TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA!

Tunceli-Ovacık karayolu güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma nedeniyle çift yönlü olarak tarafiğe kapatıldı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 09:13
Puan Ver : Tunceli'de Şiddetli Çatışma!(9/10)10


Tunceli-Ovacık karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Karaçaydan bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK´lı arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.



KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Kalabalık olduğu tespit edilen PKK´lı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken Tunceli-Ovacik karayolu güvenlik amaçlı çift taraflı trafiğe kapatıldı.



Devam eden çatışmanın sonuçlarına ilişkin henüz resmi kaynaklar tarafından bir açıklama yapılmadı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tunceli  De  Şiddetli  Çatışma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER