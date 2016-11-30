TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA!
Tunceli-Ovacık karayolu güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma nedeniyle çift yönlü olarak tarafiğe kapatıldı.
Tunceli-Ovacık karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Karaçaydan bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK´lı arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.
KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Kalabalık olduğu tespit edilen PKK´lı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken Tunceli-Ovacik karayolu güvenlik amaçlı çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Devam eden çatışmanın sonuçlarına ilişkin henüz resmi kaynaklar tarafından bir açıklama yapılmadı.
kaynak:sabah
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