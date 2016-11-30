Tunceli-Ovacık karayolu güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma nedeniyle çift yönlü olarak tarafiğe kapatıldı.



Tunceli-Ovacık karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Karaçaydan bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK´lı arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.



KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Kalabalık olduğu tespit edilen PKK´lı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken Tunceli-Ovacik karayolu güvenlik amaçlı çift taraflı trafiğe kapatıldı.



Devam eden çatışmanın sonuçlarına ilişkin henüz resmi kaynaklar tarafından bir açıklama yapılmadı.







kaynak:sabah