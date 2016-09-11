Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı

TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI!


TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI!
Tarih : 11 Eylül 2016, 17:24
Puan Ver : Tunceli'de Şiddetli Çatışma Çıktı!(5.6/10)9


Hozat İlçesi'nin Yenibaş Jandarma Karakolunun etrafındaki ağaçları izinli olarak kesmeye giden ve içinde 3 sivilin bulunduğu araca PKK'lı teröristler önceki gün tuzakladıkları bombayı infilak ettirerek saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ölürken, 2 kişi hakkında haber alınamadı. Dün Tunceli Valiliği'nin talimatıyla Hozat Belediyesi'nden 3 kişilik ekip bölgeye gönderildi.








Etiketler: Tunceli  De  Şiddetli  Çatışma  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER