TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI!
Hozat İlçesi'nin Yenibaş Jandarma Karakolunun etrafındaki ağaçları izinli olarak kesmeye giden ve içinde 3 sivilin bulunduğu araca PKK'lı teröristler önceki gün tuzakladıkları bombayı infilak ettirerek saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ölürken, 2 kişi hakkında haber alınamadı. Dün Tunceli Valiliği'nin talimatıyla Hozat Belediyesi'nden 3 kişilik ekip bölgeye gönderildi.
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