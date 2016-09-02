

Tunceli kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki ormanlık alanda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kalabalık bir PKK'lı grubun eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.







Bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı. PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında Zarguvat Ormanları bölgesinde zaman zaman sıcak temas sağlanırken, Kobra helikopterler PKK'lıların kaçış noktalarını ateş altına aldı. Çatışma bölgelerinden dumanların yükseldiği görüldü.