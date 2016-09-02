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TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI


TUNCELİ'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI
Tarih : 02 Eylül 2016, 10:19
Puan Ver : Tunceli'de Şiddetli Çatışma Çıktı(7/10)9


Tunceli kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki ormanlık alanda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kalabalık bir PKK'lı grubun eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



 Bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı. PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında Zarguvat Ormanları bölgesinde zaman zaman sıcak temas sağlanırken, Kobra helikopterler PKK'lıların kaçış noktalarını ateş altına aldı. Çatışma bölgelerinden dumanların yükseldiği görüldü.








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