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tunceli'de şehitlerin cenazesi enkaz bölgesinden alındı

TUNCELİ'DE ŞEHİTLERİN CENAZESİ ENKAZ BÖLGESİNDEN ALINDI

Pülümür'ün Kocatepe Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazeleri ancak bugün saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 12:50
Puan Ver : Tunceli'de Şehitlerin Cenazesi Enkaz Bölgesinden Alındı(9/10)8


Pülümür'ün Kocatepe Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazeleri ancak bugün saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı.



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden dün öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, bu sabah olay yerinden alınarak Elazığ'da hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:sabah








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