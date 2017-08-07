İşkur, İş Koçu Uygulamasıyla Patronlara Danışmanlık Yapacak
Bilimsel Araştırmalarda Ürküten Gerçek: Yılda 1 Kilogram Böcek Yiyoruz
Deaş Türkiye'ye Sızarken Bayramları Kullanıyor
Vatandaş, Resmi Açıklamayı Beklemeden Kurban Bayramı'nı 6 Gün Olarak İlan Etti
Resmi Nikahta İmam Ve Vaizlere Yetki Hazırlığı
Çapkınlık Yaparken Yakalanan Murat Başoğlu, Ailesiyle İlk Kez Görüldü
Aileler Dikkat! Çocukların Whatsapp Gruplarında Korkunç Tuzak
Tunceli'de Sabaha Kadar Süren Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü
Oyuncu Zeynep Elçin'e, Kocasından Korkutan Tehdit: Seti Basar, Seni Öldürürüm
Kansere Yakalanan Genç Kadının Yüzünü Görenler Hayrete Düşüyor
Şampiyon Takımın Hocası Konuştu: Rabbim Karşılığını Verdi
Yorumcu Turgay Demir: Beşiktaşlı Tolga'ya Ciddi Bir Saldırı Oldu
Venezuela'da Darbe Bastırıldı! Darbecilerin Fotoğrafları Dünyaya Servis Edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kaybetmeyi Hak Etmedik
Dalgalar Güzel Oyuncuyu Yerden Yere Vurdu
Resmen Cinayete Teşebbüs! Sahaya Bıçak Attılar
Süper Kupa'yı Beşiktaş'ı 2-1 Yenen Atiker Konyaspor Kazandı
Süper Kupa'da Sahaya Dalan İki Rakip Taraftar, Birbiriyle Kavga Etti
Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi
Ak Partili Milletvekilinden Erdoğan İçin İlginç Benzetme: Son Mohikan

TUNCELİ'DE SABAHA KADAR SÜREN ÇATIŞMA: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Tunceli'de Sabaha Kadar Süren Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü
Tarih : 07 Ağustos 2017, 08:50
Puan Ver : Tunceli'de Sabaha Kadar Süren Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü(10/10)6

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda 1'i terör örgütünde yönetici düzeyinde olduğu ileri sürülen 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

VALİLİK DUYURDU

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 3 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen silahların birinin M-16, ikisinin Kalaşnikof ve mühimmatı olduğu açıklandı. Tunceli Valiliği tarafından "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tunceli  De  Sabaha  Kadar  Süren  Çatışma  3  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER