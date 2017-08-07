TUNCELİ'DE SABAHA KADAR SÜREN ÇATIŞMA: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda 1'i terör örgütünde yönetici düzeyinde olduğu ileri sürülen 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
VALİLİK DUYURDU
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 3 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen silahların birinin M-16, ikisinin Kalaşnikof ve mühimmatı olduğu açıklandı. Tunceli Valiliği tarafından "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.
Kaynak: haberinburada
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