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TUNCELİ'DE POLİSİN DİKKATİ BİR FACİAYI ÖNLEDİ


TUNCELİ'DE POLİSİN DİKKATİ BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Tarih : 28 Nisan 2017, 16:18
Puan Ver : Tunceli'de Polisin Dikkati Bir Faciayı Önledi(10/10)12


Bugün sabah saat 10.00'da ÿpolis araçlarının sık sık geçiş yaptığı Yenimahalle yolu kenarında yer alan Milli Eğitim lojmanlarının bahçesine bırakılmış kullanılmayan bir klozetin altına teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, zırhlı araç ile bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. El yapımı patlayıcı, olay bölgesine giden bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerde etkisiz hale getirildikten sonra, bombanın türü hakkında gerekli incelemelerin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Bölgede bulunun bütün mobese kameraları üzerinde inceleme yapılarak, bombayı koyanların belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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