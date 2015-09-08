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tunceli'de polise saldırı: 1 şehit

TUNCELİ'DE POLİSE SALDIRI: 1 ŞEHİT

Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristler, kızı ile birlikte seyahat eden bir özel harekat polisinin aracına ateş açtı. Olayda ağır yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Tarih : 08 Eylül 2015, 14:07
Puan Ver : Tunceli'de Polise Saldırı: 1 Şehit(9/10)10


Edinilen bilgilere göre, kızı ile birlikte Erzincan'dan Tunceli'ye doğru özel aracı ile yola çıkan ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenilen özel harekat polisi Kadir Özkara'nın yolu, bir grup terörist tarafından kesildi. Ancak Özkara, durmayarak yoluna devam etti.



Bunun üzerine PKK'lılar tarafından araca ateş açıldı. Olayda Özkara, bedenine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından alınan ve kent merkezine yakın bir noktada ambulansa bildirilen Özkara, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Özkara'nın yanında bulunan kızının ise olaydan yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.



Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.








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