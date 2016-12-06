O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tunceli'de polis kontrol noktasına saldırı girişimi

TUNCELİ'DE POLİS KONTROL NOKTASINA SALDIRI GİRİŞİMİ

Polise el bombasıyla saldırı girişiminde bulunan kişi etkisiz hale getirildi

Tarih : 06 Aralık 2016, 17:10
Puan Ver : Tunceli'de Polis Kontrol Noktasına Saldırı Girişimi(0/10)


Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan araçtan inerek, polise el bombası ile saldırı girişiminde bulunan şahıs etkisiz hale getirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında, Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasında içerisinde 4 şahsın bulunduğu bir araç durduruldu. Güvenlik görevlilerimizce kimlik kontrolü ve araç araması yapıldığı esnada araçta bulunan 4 şahıstan biri araçtan inerek görevli arkadaşlarımıza el bombalı saldırı yapma girişiminde bulunmuştur. Bu esnada bahse konu şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Tunceli  De  Polis  Kontrol  Noktasına  Saldırı  Girişimi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER