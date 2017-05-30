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TUNCELİ'DE PKK'NIN SÖZDE ÖZEL GÜÇ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


TUNCELİ'DE PKK'NIN SÖZDE ÖZEL GÜÇ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:22
Puan Ver : Tunceli'de Pkk'nın Sözde Özel Güç Sorumlusu Öldürüldü(5/10)5


Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde Özel Güç Sorumlusu düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-231" operasyonu düzenledi. Timler, operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu olan Suriye uyruklu Ruhat Diyar kod adlı terörist ölü olarak ele geçirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde ise 1 M-16 tüfek, 1 el bombası, 5 adet şarjör,100 det mermi, 1 adet hafıza kartı ve radyo ele geçirildiği öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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