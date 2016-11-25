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tunceli'de pkk'nın kaçış yolları imha edildi

TUNCELİ'DE PKK'NIN KAÇIŞ YOLLARI İMHA EDİLDİ

Türkiye'de, terör açısından en kritik noktalardan biri olarak gösterilen ve çeşitli terör örgütlerinin kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı Tunceli'nin Aliboğazı mevkisine hava destekli operasyon başlatıldı.

Tarih : 25 Kasım 2016, 11:34
Puan Ver : Tunceli'de Pkk'nın Kaçış Yolları İmha Edildi(7/10)6


Türkiye'de, terör açısından en kritik noktalardan biri olarak gösterilen ve çeşitli terör örgütlerinin kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı Tunceli'nin Aliboğazı mevkisine hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 2 savaş uçağı, terör örgütlerine ait bazı hedefleri bombalayarak imha etti. Ardından bölgeye gönderilen helikopterler de teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.



Türkiye'de, terör açısından en kritik noktalardan biri olarak gösterilen ve çeşitli terör örgütlerinin kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı belirtilen Tunceli'nin Aliboğazı mevkisine hava destekli operasyon başlatıldı.



İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) aldığı anlık istihbaratın değerlendirilmesinin ardından kentin Hozat ile Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı mevkisinde bazı terörist hedefler tespit edildi.



Bu tespit üzerine başlatılan operasyon çerçevesinde havalanan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 2 adet F-16, belirlenen söz konusu terörist hedefleri bombalayarak imha etti.



Ardından bölgeye gönderilen "kobra" tipi helikopterler de terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.



Halen devam eden operasyon kapsamında bölgeye askeri birlikler sevk edildiği ve bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








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