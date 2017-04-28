

Tunceli'de 2 ayrı bölgede devam eden operasyonlarda ölü ele geçirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi. Valilik, "Bugün güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur" açıklaması yaptı.