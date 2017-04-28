TUNCELİ'DE ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN TERÖRİST SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Tunceli'de 2 ayrı bölgede devam eden operasyonlarda ölü ele geçirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi. Valilik, "Bugün güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur" açıklaması yaptı.
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