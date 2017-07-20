TUNCELİ'DE ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ'I ŞEHİT EDEN 6 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü.
Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen hava destekli operasyonda, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden 6 terörist ölü ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz'da Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edildiği bildirildi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Söz konusu terörist grubun SİHA ile vurulduğu ve bölgede operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
CANSIZ BEDENİNİ KÖYLÜLER BULMUŞTU
Gümüşhaneli öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketine giderken Tunceli Pülümür karayolunda yolu kesildi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necmettin öğretmenin arabası kurşunlandı ve ateşe verildi. Necmettin öğretmenin cansız bedeni 12 Temmuz tarihinde Pülümür Çayı'nda köylüler tarafından bulundu.
Kaynak: haberinburada
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