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TUNCELİ'DE JANDARMAYA ROKETATARLI SALDIRI


TUNCELİ'DE JANDARMAYA ROKETATARLI SALDIRI
Tarih : 11 Haziran 2016, 09:56
Puan Ver : Tunceli'de Jandarmaya Roketatarlı Saldırı(8/10)6


Alınan bilgiye göre, Kandolar Mahallesi'ndeki Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı binasına bölücü terör örgütü mensuplarınca akşam saatlerinde roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.



Teröristler, 4 araçla geldikleri bölgede roketatarlı saldırının ardından binaya ateş açtı.



Askerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler bölgeden kaçtı.



Teröristlerin attığı 2 roket mermisinin binanın yakınlarına düştüğü, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.



Bölgeden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

 








Etiketler: Tunceli  De  Jandarmaya  Roketatarlı  Saldırı    haber

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