TUNCELİ'DE JANDARMAYA ROKETATARLI SALDIRI
Alınan bilgiye göre, Kandolar Mahallesi'ndeki Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı binasına bölücü terör örgütü mensuplarınca akşam saatlerinde roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.
Teröristler, 4 araçla geldikleri bölgede roketatarlı saldırının ardından binaya ateş açtı.
Askerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler bölgeden kaçtı.
Teröristlerin attığı 2 roket mermisinin binanın yakınlarına düştüğü, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Bölgeden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
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