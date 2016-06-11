

Alınan bilgiye göre, Kandolar Mahallesi'ndeki Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı binasına bölücü terör örgütü mensuplarınca akşam saatlerinde roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.







Teröristler, 4 araçla geldikleri bölgede roketatarlı saldırının ardından binaya ateş açtı.







Askerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler bölgeden kaçtı.







Teröristlerin attığı 2 roket mermisinin binanın yakınlarına düştüğü, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.







Bölgeden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.



