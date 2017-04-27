

TUNCELİ kırsalında dün akşam Türk savaş uçaklarının katıldığı hava operasyonunda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.







Alınan bir istihbaratın değerlendirilmesinin ardından, terör örgütüne ait sığınak ve barınaklar ile silah mevzilerine yönelik düzenlenen hava operasyonunda, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26 Nisan 2017 tarihinde 21.30 sularında Tunceli ili kırsalına, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar desteğinde yürütülen operasyonda; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanı ve silah mevzilerinden oluşan hedeflerin ateş altına alınması neticesinde,saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.







kaynak:haberler