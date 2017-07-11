Tunceli Valiliği, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör örgütüne düzenlenen operasyonda patlatılmaya hazır vaziyette 25-30 metre uzunluğunda kablo bağlantılı 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen düzenek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edildi.

"ÇALIŞMALARA AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Jandarma Komutanlığımızca 10 Temmuz 2017 günü Nazımiye ilçemiz Hanköy Mahallesi ve Yanık Mahallesi bölgelerinde gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-66' operasyonu kapsamında, teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 25-30 metre uzunluğunda kablo bağlantılı 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

Kaynak: haberinburada