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TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN HAKİM İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU


TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN HAKİM İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Tarih : 20 Nisan 2017, 16:18
Puan Ver : Tunceli'de Düşen Helikopterde Şehit Olan Hakim İçin Gözyaşları Sel Oldu(10/10)12


Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim 29 yaşındaki Onur Alan için memleketi Ordunun Altınordu İlçesi'ndeki babaevi önünde tören düzenlendi.



Evinin önünde helallik alınan şehit Alan'ın tabutu, ablası Pelin Şahin'in de katılımıyla omuzlarda taşınarak askeri tören için Ulu Cami'ye götürüldü. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende, şehidin annesi Fatma Alan, tabuta sarılarak, "Yavrum canım oğlum beni de götür, beni bırakıp gitme" diyerek ağıt yaktı.



 



kaynak:sabah








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