TUNCELİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 ŞEHİT, 2 ASKER YARALI
Tunceli'deki terör operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.
OPERASYONDA 3 ASKER YARALANDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.
YARALANAN ASKERLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OPERASYON SÜRÜYOR
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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