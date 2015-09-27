

Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 binbaşı yaralandı. Ağır yaralı olarak helikopterle Elazığ'a götürülen binbaşı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







Dün öğle saatlerinde Tunceli merkeze bağlı Çiçekli Köyü kırsalında başlayan çatışma gece geç saatlere kadar sürerken, bölgeye helikopterle Jandarma özel harekat timleri indirildi. Operasyonda kobra helikopter de havadan destek verdi. Teröristlerin olduğu bölgeler ateş altına alındı.