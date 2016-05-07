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TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 3 TİKKO MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ


TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 3 TİKKO MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 07 Mayıs 2016, 15:15
Puan Ver : Tunceli'de Çatışma: 3 Tikko Militanı Öldürüldü(9/10)7


Tunceli'nin kırsal alanında bulunan yasadışı silahlı sol MLKP, TKP/ML TİKKO ve MKP HKO örgütlerinin Halkların Birleşim Devrim Hareketi (HBDH) adı altında PKK ile birlikte silahlı eylemler düzenleme kararının ardından dün gece merkezi bağlı Okurlar Köyü kırsalında bir grup TİKKO üyesinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Örgüt üyelerini etkisiz hale getirmek için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler bölgede dün akşam saatlerinden itibaren hava destekli operasyon başlattı.



Karadan ve havadan profesyonel birliklerin sevk edildiği dağlık ve sık ormanlardan oluşan bölgede sabah saatlerinde kadar güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çatışmalar çıktı. Çatışmalarda 3 örgüt üyesinin öldürüldüğü; sıcak temasın zaman zaman bugün de devam ettiği belirtildi. Kobra helikopterler örgüt üyelerinin bulunduğu alanları ateş altına aldı. Yetkililer öldürülen örgüt üyesi sayısının artabileceğini, çatışmalar nedeniyle bölgede arazi arama tarama faaliyetlerinin henüz yapılamadığını söyledi.








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