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tunceli'de çatışma: 2 şehit

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT

Tunceli'de Aliboğazı mevkisinde devam eden hava destekli operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit düştü.

Tarih : 28 Kasım 2016, 14:52
Puan Ver : Tunceli'de Çatışma: 2 Şehit(7/10)4


Aliboğazı mevkisinde arazi arama taraması yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.



Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, 23 Kasım tarihinde Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkisinde güvenlik güçleri tarafında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine hava operasyonu düzenlenmişti. Operasyonun ardından arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.



Çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Bölgede tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla başlatılan operasyonun hava destekli devam ettiği belirtildi.Aliboğazı'ndaki operasyonda yaralanarak, Elazığ'da tedavi altına alınan 2 asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



 



kaynak:yenişafak








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