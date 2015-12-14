TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 1 ASTSUBAY YARALANDI
Tunceli'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 astsubay yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından örgütün kış üslenmesinin bulunduğu Çemişgezek, Ovacık ve Hozat İlçeleri üçgeninde yer alan Aliboğazı'na gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas yaşandı. Yaşanan çatışmada 1 astsubay yaralandı.
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