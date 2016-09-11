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TUNCELİ'DE BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN PKK'LILARA HAVA DESTEKLİ OPERASYON


TUNCELİ'DE BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN PKK'LILARA HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Tarih : 11 Eylül 2016, 17:13
Puan Ver : Tunceli'de Bombalı Saldırı Düzenleyen Pkk'lılara Hava Destekli Operasyon(5/10)5


Hozat İlçesi'nin Yenibaş Jandarma Karakolunun etrafındaki ağaçları izinli olarak kesmeye giden ve içinde 3 sivilin bulunduğu araca PKK'lı teröristler önceki gün tuzakladıkları bombayı infilak ettirerek saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ölürken, 2 kişi hakkında haber alınamadı. Dün Tunceli Valiliği'nin talimatıyla Hozat Belediyesi'nden 3 kişilik ekip bölgeye gönderildi. Ekip, olay yerindeki ceset ile aracın parçalarını toplayıp dönerken, ormanlık alana gizlenen teröristler uzun namlulu silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, bölgedeki askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma ortasında kalan ekip, Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat'ı arayarak yardım istedi. Bölgeye giden Polat da Vali Osman Kaymak'ı aradı. Vali Kaymak'ın talimatıyla bölgeye takviye asker ve Kobra helikopteri gönderilmesinin ardından 3 belediye personeli bölgeden alınarak ilçeye ulaştırıldı.








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