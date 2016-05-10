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TUNCELİ'DE BOMBA İHBARI FERİBOT SEFERLERİNİ DURDURDU


TUNCELİ'DE BOMBA İHBARI FERİBOT SEFERLERİNİ DURDURDU
Tarih : 10 Mayıs 2016, 17:14
Puan Ver : Tunceli'de Bomba İhbarı Feribot Seferlerini Durdurdu(10/10)11


TUNCELİ'nin Pertek İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin karayoluna bomba tuzakladığı ihbarı üzerine Pertek ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü üzerinde karşılıklı sefer yapan arabalı feribotların seferleri durduruldu.



Pertek İlçesi'nde bugün saat 15.15 sıralarında Keban Baraj Gölü kıyısındaki feribot iskelesi yolu ile Hozat İlçesi karayoluna PKK'lıların tahrip gücü bomba tuzakladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine iki yol trafiğe kapatılırken, Keban Baraj Gölü üzerinden Pertek ile Elazığ arasında karşılık sefer yapan arabalı feribotların seferleri de güvenlik gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilerek, karayolu üzerine frekans kesici Jammer'li araçlarla patlayıcı aranmasına başlandı.








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