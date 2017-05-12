

Akpazar Belediyesi'ne sabah erken saatlerde gelen polis ekipleri, arama yaptı. Aramanın ardından Belediye Başkanı Hüseyin Çetinkaya'ya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edildi. Tunceli Valiliği'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Mazgirt ilçesi Akpazar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Çetinkaya İçişleri Bakanlığı'nın 10.05.2017 tarihli kararı ile görevinden uzaklaştırılmış olup, Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş Akpazar Belde Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.







kaynak:sabah