Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

tunceli'de belde belediyesine kayyum atandı

TUNCELİ'DE BELDE BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Akpazar Belde Belediye Başkanı DBP'li Hüseyin Çetinkaya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Başkanvekili olarak Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş görevlendirildi

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:51
Puan Ver : Tunceli'de Belde Belediyesine Kayyum Atandı(10/10)9


Akpazar Belediyesi'ne sabah erken saatlerde gelen polis ekipleri, arama yaptı. Aramanın ardından Belediye Başkanı Hüseyin Çetinkaya'ya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edildi. Tunceli Valiliği'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Mazgirt ilçesi Akpazar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Çetinkaya İçişleri Bakanlığı'nın 10.05.2017 tarihli kararı ile görevinden uzaklaştırılmış olup, Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş Akpazar Belde Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tunceli  De  Belde  Belediyesine  Kayyum  Atandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER