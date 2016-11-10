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TUNCELİ'DE BAZI NOKTALARDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


TUNCELİ'DE BAZI NOKTALARDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 10 Kasım 2016, 09:36
Puan Ver : Tunceli'de Bazı Noktalarda Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)2


Tunceli Valiliği, PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle il merkezi ve Ovacık ilçesine bağlı bazı yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve Tunceli-Ovacık karayolunun çift yönlü olarak ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



Tunceli-Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşın can ve mal güvenliğinin temini açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca bazı kararlar alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Merkeze bağlı Bababocağı köyü, Pınar köyü, Kürekli Mahallesi, Karşılar köyü, Darıca Mahallesi, Geyiksuyu, Atadoğdu, Dedeağaç, Suvat, Dilek ve Sarıtaş köyleri ile Ovacık ilçesine bağlı Yenisöğüt, Çemberlitaş, Yoğunçam, Aşağıtorunoba, Yoncalı, Çayüstü, Yaylagünü, Güneykonak, Sarıtosun, Konaklar ve Akyayık köyü ve bağlı mahallelerinde 9 Kasım Çarşamba saat 18.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



Açıklamada, Tunceli-Ovacık karayolunun da çift yönlü olarak ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

 








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