TUNCELİ'DE ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA!
Tunceli- Elazığ karayolunun 25'inci kilometresinde, PKK'lı teröristler askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.
Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Göktepe Köyü mevkiinde, PKK'lıların yola tuzakladığı patlayıcı, bugün sabah saat 10.00 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlama sonrasında yaralıların olduğu belirtilirken, Tunceli merkez ve Mazgirt İlçesi'nden çok sayıda ambulansın olay yerine sevkedildiği öğrenildi.
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