Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tunceli kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait iki sığınak ile silah ve mühimmat deposu imha edilirken, ilk belirlemelere göre 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla dün 10.37-11.38 saatlerinde Tunceli ve Irak kuzeyindeki Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.







Bu harekatın ardından jetler, 16.45-17.54 saatlerinde Tunceli kırsalını yeniden vurdu. Harekatlar sonucu Irak kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait ik sığınak ile buralardaki çok miktarda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat deposu imha edildi. Tunceli kırsalında ise ilk belirlemelere göre 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede arama tarama faaliyetleri sürüyor.







Hava harekatlarının ardından uçaklar üslerine döndü.







kaynak:yenişafak